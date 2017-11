LIVE: 'Het wonder van Maaseik' is niet weggelegd voor Lycurgus (3-0)

De volleyballers van Abiant Lycurgus speelden zondag in België de return tegen Maaseik. Er moesten vier sets gewonnen worden door de Groningers, maar de Belgen wonnen met 3-0. Hierdoo zijn de bezoekers er definitief niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te halen.

Belgische topploeg

De eerste wedstrijd in het tweeluik werd met 3-1 door de Belgische topploeg gewonnen.

De Groningers haalden nog nooit de poulefase van de Champions League. Ook vorig jaar sneuvelde de ploeg van coach Arjan Taaij in de laatste voorronde. Tegenstander was toen ook Maaseik. Met twee keer 3-0 waren de Belgen ook toen een maatje te groot.

Live

De wedstrijd begint om 15.00 uur en is live te volgen via onderstaande link van Laola1 TV. Daarbij moet je een gratis account aanmaken, of inloggen met je eigen Facebook-account.

Klik hier om de wedstrijd te bekijken

