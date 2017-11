Plakoorlog in Midden-Groningen houdt de gemoederen bezig (update)

Er is een heuze plakoorlog uitgebroken in de toekomstige gemeente Midden-Groningen. De nieuwe partij Leefbaar Midden Groningen heeft over verschillende driehoeksborden van andere partijen hun eigen posters geplakt.

En dat is tegen het zere been van de andere partijen.

Niet heel handig

SP-lijsttrekker Martine Feenstra is niet blij met de actie van Leefbaar. 'Als je op die manier denkt de verkiezingen te winnen lijkt me dat persoonlijk niet heel handig.'

Inmiddels heeft Feenstra de posters verwijderd. 'Dat ging gelukkig heel makkelijk. En als het weer gebeurt, gaan we de posters er weer af halen. Als deze mensen op deze manier door willen gaan, dan moeten ze dat vooral zelf weten.'

Steun

Feenstra krijgt steun uit een voor de SP vrij onverwachte hoek: VVD-kandidaat Sharon Min vindt de actie van Leefbaar niet handig. 'Wij als VVD waken er altijd voor om negatieve dingen over andere partijen te zeggen. Je moet uitgaan van je eigen kracht en niet andere partijen kleiner maken om zelf groter te worden.'

Ook denkt Min al verder dan de campagne. 'We moeten straks samenwerken in een nieuwe gemeenteraad. Als je dit soort dingen tijdens de campagne doet, helpt dat niet in een toekomstige samenwerking.'

'Diskwalificatie van henzelf'

Ook het Slochterse ChristenUnie-raadslid Niels Joostens baalt van de Leefbaar-actie. 'Ik vind het een heel klein beetje kinderachtig eerlijk gezegd, en eerder een diskwalificatie van henzelf dan dat het kiezers trekt.'

Geen bewuste actie

Joostens vindt het vooral vervelend voor de mensen die werk hebben gestoken in het maken en plaatsen van de borden. 'Die balen er behoorlijk van', zegt hij. De ChristenUnie heeft de stickers nog niet verwijderd, omdat dat hun borden te erg beschadigt. Joostens weet nog niet of hij 'zijn' borden gaat weghalen.

Volgens Leefbaar-lijsttrekker Nette Kruzenga is de plakactie geen weloverwogen keuze geweest. 'Het is gewoon een lid vanuit onze groep met weinig politieke ervaring dat ons eerlijk heeft verteld dat hij die stickers heeft geplakt.'

Toch kan Kruzenga niet garanderen dat dit de laatste keer is dat er stickers zijn geplakt over andermans campagneborden. 'Wij kunnen dat niet helemaal in de hand houden. Maar we hebben ernstige gesprekken gevoerd waarin we de spelregels hebben uitgelegd. We hopen dat iedereen zich daaraan houdt.'

Midden-Groningen

Op 22 november zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Die gemeenten gaan vanaf 1 januari 2018 samen verder als Midden-Groningen. Ook in Vlagtwedde en Bellingwedde wordt op 22 november gestemd: die gemeenten gaan samen verder als Westerwolde.

