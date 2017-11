Deel dit artikel:











Groningen vanaf dit weekend al in kerstsfeer (Foto: RTV Noord)

De sfeerverlichting in de Groninger Binnenstad is zaterdagavond weer aangestoken. Alle bruggen naar het centrum zijn verlicht en in de winkelstraten hangt of staat feestverlichting.

De lampjes branden dagelijks vanaf 14.00. In de meeste straten branden ze tot 22.00 en in de uitgaansstraten tot 02.00's nachts. Ledverlichting De verlichting is een initiatief van de Groningen City Club. Die kreeg vorig jaar een subsidie van anderhalve ton uit Het Fonds Ondernemend Groningen om te investeren in ledverlichting. 'Niet alleen hangt er nu veel meer verlichting in de Stad, de energierekening valt ook flink lager uit. Voorgaande jaren waren kostte dit zo'n 12.000 euro aan elektriciteit en vorig jaar ging dat naar beneden tot 7.500 euro, terwijl er veel meer verlichting hangt', zegt Fred de Bruin die namens de City Club verantwoordelijk is voor de verlichting. Tot en met 20 januari De lampjes blijven aan tot en met 20 januari, tijdens het weekend van Eurosonic/Noorderslag. Vanaf 14 december staat er ook weer een verlichte kerstboom op de Grote Markt.