Wie woont er toch in die tent langs het Eemskanaal?

Je hebt het vast wel eens gezien. Als je over de Oostelijke ringweg rijdt, staat naast het Eemskanaal een tentje. Heb je je ooit afgevraagd wie daar woont? Het team van Expeditie Grunnen trok de stoute schoenen aan en trof daar een vriendelijke man.

'Hallo, is daar iemand?' vraagt presentator Rob Mulder voorzichtig. 'Ja', klonk het antwoord uit de tent. Er springt een hond naar buiten en daarna komt een man tevoorschijn die zich voorstelt als Dennis Vijsma.

Primaire behoeften

'Ik wil niet betalen voor de primaire behoeften, daarom woon ik hier', zegt Dennis. 'Als we hier niet voor hoeven te betalen zal er ook geen honger zijn. Wij moeten eten en drinken en als we dat niet doen gaan we dood. Dat moet gratis, dat vind ik heel normaal.'

'Ik woon hier nu vier jaar samen met mijn hond Maya', gaat Dennis door. 'Dit plekje is goed genoeg om te kunnen leven. Ik douche bij de daklozenopvang en ik heb hier een laptop. Het blijft toch een moderne wereld.'

Eenzaam

Rob Mulder vraagt of er wel mensen op bezoek komen. 'Weinig', antwoordt Dennis. 'Ik zou willen dat hier vaker mensen langslopen. Ik wil dat iedereen mijn verhaal aanhoort. We gedragen ons met z'n allen als beesten. Mijn missie is om een vredige mensheid te creëren.'