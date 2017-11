Wisselvallig Donar is Zwolle de baas

Donar heeft zondagmiddag de topper in de Dutch Basketball league tegen Zwolle met 79-68 gewonnen. De ploeg van coach Erik Braal haalde in MartiniPlaza niet constant een hoog niveau, maar bleef wel steeds aan de goede kant van de score.

Gat

Na de domper in de Europe League tegen het Franse Le Portel begonnen de Groningers goed aan het duel tegen Landstede Zwolle. Na het eerste kwart was met de tussenstand 27-17 al een behoorlijk gat geslagen.

Mindere fase

Hierna kende de thuisploeg een mindere fase. Het schot viel niet meer en er werd slordig verdedigd. Zwolle kwam terug in de wedstrijd en nam met 36-38 zelfs kort even een kleine voorsprong. Bij rust was het 40-38 in het voordeel van Donar.

Derde kwart

In het derde kwart pakten de withemden het weer goed op en kwamen met 64-53 voor. De gasten verkleinden de achterstand in de laatste tien minuten tot 68-59, maar verder liet de ploeg van coach Braal het niet komen.

Topscorer en ranglijst

Topscorer aan de kant van Donar was Thomas Koenis met zestien punten, Jason Dourisseau maakte vijftien punten. Donar klimt door deze zege naar de tweede plaats in de Dutch Basketball League met tien punten uit zes duels.

Programma

Aanstaande woensdag 15 november staat voor de Groningers de volgende belangrijke wedstrijd alweer op het programma. Dan staat in Martiniplaza het duel in de Europe Cup tegen Bosna op het programma.

