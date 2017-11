Deel dit artikel:











Lycurgus uitgeschakeld in de Champions League Lycurgus speler Stijn van Schie grijpt naast de bal archief (Foto: RTV Noord)

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn er zondag niet in geslaagd om 'het wonder van Maaseik' te bewerkstelligen. De ploeg van coach Arjan Taaij verloor in en tegen Maaseik kansloos met 3-0. De Groningers spelen nu in Europa verder in de CEV-cup tegen het Duitse Düren.

Geen golden set De ploeg van coach Arjan Taaij moest met 3-0 of 3-1 winnen in België om een zogenaamde 'golden set' af te dwingen, maar kwam geen moment in de buurt. In de eerste set ging het lange tijd nog gelijk op, maar Maaseik maakte op de belangrijke momenten de doorslaggevende punten en won met 25-21. Geloof verdwenen In de tweede set waren de Belgen duidelijk de betere ploeg en sloop het geloof op een goed resultaat langzaam uit het spel van de Groningers. Met 25-17 doofde de hoop op de groepsfase van de Champions League definitief voor de mannen van coach Arjan Taaij. Spannende derde set Wellicht doordat de spanning er bij Maaseik af was kwam Lycurgus wel dichtbij setwinst in de derde set. De Groningers gingen lange tijd aan de leiding. Tot de beslissende punten. Maaseik kwam terug tot 23-23 en pakte door fouten achterin bij Lycurgus ook deze set met 25-23. Nog steeds Europees actief Lycurgus blijft overigens wel actief in Europees verband. In de CEV EuroVolley cup is het Duitse Power Volley Düren nu de tegenstander. Dit is één niveau lager in vergelijking met de Champions League. Lees ook: - Bus vol Lycurgus-supporters hoopt op 'het wonder van Maaseik'

