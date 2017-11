Giflek in haven Delfzijl veroorzaakt door menselijke fout

De lekkage van aardgascondensaat afgelopen zomer in de haven van Delfzijl is veroorzaakt door een menselijke fout. De matroos of de schipper was bij het overladen van de stof van tank op schip vergeten een afsluiter van een installatie dicht te zetten. Daardoor stroomde 2.500 liter giftige vloeistof weg.

Dat blijkt uit onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Minutenlang

Op 8 augustus lekte bij de steiger van het NAM-tankenpark elf minuten lang aardgascondensaat het water in. Het is een giftige, licht ontvlambare vloeistof wat vrijkomt bij de winning van aardgas.

De matroos zou gelijk op de noodstop hebben gedrukt toen hij zag dat het mis ging. Ook probeerde hij eigenhandig te voorkomen dat er meer aardgascondensaat het water in stroomde. Hierbij ademde hij mogelijk giftige dampen in, waardoor hij onwel raakte.

Bovenstaande conclusies staan in antwoorden op vragen van het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl. Die eiste na het incident opheldering van de NAM en het SodM.

Gesprek

De gemeente is tevreden met de antwoorden, maar laat weten wel in gesprek te willen met de NAM, het SodM en de Veiligheidsregio om te bespreken hoe zulke menselijke fouten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Bij het tankenpark zijn de afgelopen jaren zes andere incidenten geweest. Die variëren van een lekkage in het bluswatersysteem tot een vals brandalarm.

De werkgroep Aardgascondensaat Farmsum is er niet minder ongerust op geworden. Volgens Marcel Drenth is Delfzijl aan een ramp ontkomen: 'Als de matroos niet in staat was geweest de noodstop in te drukken, was nog veel meer aardgascondensaat het water in gelekt. Er hoeft maar één vlammetje bij en we hadden hier niet meer gestaan.'

Verhuizing

De werkgroep strijdt al enkele jaren tegen de opslag van aardgascondensaat op het tankenpark in Farmsum. Volgens Drenth is het de hoogste tijd dat de NAM-locatie wordt verplaatst: 'Er zijn plannen voor nieuwe leidingen. Mogelijk gaat de locatie in Roodeschool ook verhuizen. Het zou ideaal zijn om het in één keer te combineren, dan ben je overal vanaf.'

De installatie in Roodeschool staat vlak naast een woonwijk. Omwonenden en de gemeente Eemsmond maken zich al jaren hard voor vertrek van het overslagstation. Uit recent onderzoek blijkt nu dat er nieuwe technieken zijn, waardoor de verhuizing minder duur wordt.

Lees ook:

- Roodeschool ziet overslagstation mogelijk toch vertrekken

- Gemeente Delfzijl wil duidelijkheid na giflek bij NAM

- Schip in haven Delfzijl lekt giftige vloeistof, brandweer geeft sein veilig