Goed nieuws voor sportvissers: de karper is honkvast

De weg voor de grootschalige uitzet van karpers in Groningen is vrij, nu uit onderzoek is gebleken dat deze vissen honkvast zijn.

Het onderzoek begon ruim twee en een half jaar geleden. De Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe zette toen 500 karpers uit in het Noord-Willemskanaal bij Groningen. Een deel van de karpers had een zendertje geïmplanteerd gekregen, een ander deel was voorzien van een tag.

Kleine beekjes

Op die manier wilde de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe inzicht krijgen in de migratie was de karpers. De federatie wilde aantonen dat de vissen niet massaal de kleine beekjes en waterloopjes zou opzoeken, zoals de waterschappen vreesden.

De karpers zouden het ecosysteem in die beken kunnen verstoren, onder meer door de bodem om te woelen waardoor het water troebel wordt. 'Bij het waterschap vinden ze dat in beken vooral beekvissen moeten zwemmen en geen overmatig aantal karpers', vat directeur Henk Mensinga van de Hengelsportfederatie het samen.

Maart 2015

Maar de Hengelsportfederatie vermoedde dat de karpers vooral blijven hangen in de buurt van waar ze zijn uitgezet, in de grotere kanalen en diepen waar ze geen schade kunnen aanrichten. Daarom werd in maart 2015 met de proef gestart.

De 500 vissen met zenders konden via peilstations worden gevolgd, en wanneer karpers met een tag werden opgevist kon de hengelsporter doorgeven waar en wanneer dat gebeurd was.

17 procent

Na het verwerken van de resultaten blijkt dat het overgrote deel van de karpers in de buurt blijft van de plek waar ze zijn uitgezet. 'Slechts 17 procent gaat op avontuur, en een maar een klein deel daarvan komt in de beken terecht', zegt Mensinga.

Nu gebleken is dat karpers honkvast zijn, wil de Hengelsportfederatie in maart volgend jaar ongeveer 3.000 karpers gaan uitzetten in het Aduarderdiep, het Hoendiep, het Van Starkenborghkanaal, het Eemskanaal, het Winschoterdiep en het A.G Wildervanckkanaal.

Plezier

Mensinga: 'De jaren daarna gaan we verder met het op peil brengen en houden van het aantal karpers. Er zijn heel veel hengelsporters die plezier beleven aan deze vissen'.

Voor het zover is moeten de betrokken waterschappen en het bestuur van de Hengelsportfederatie hun goedkeuring geven aan het plan.