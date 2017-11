Deel dit artikel:











Grol komt pas volgend jaar weer in actie (Foto: Marc Doornbos)

Door een scheur in de knieband van zijn rechterknie komt Henk Grol dit jaar niet meer in actie. Hij liep de blessure zaterdag op tijdens zijn rentree op de WK open klasse in het Marokkaanse Marrakesh.

De Veendammer moest eerder dit jaar ook al het WK in Boedapest missen door een knieblessure. Grol stond zaterdag voor het eerst sinds de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro weer op de judomat. Hij werd, mede door zijn blessure, in de tweede ronde al uitgeschakeld door de Wit-Rus Aljaksandr Vachaviak. Door zijn blessure mist Grol onder andere de GP-wedstrijden in Den Haag. Daar zou hij volgende week bij de zwaargewichten in actie komen. Lees ook: - Grol valt uit met blessure bij rentree op judomat

- Henk Grol op Haags toernooi in actie bij de zwaargewichten