Expeditie Grunnen maakt Syrische vluchteling blij met gitaar

Vele reacties kwamen er binnen na de oproep over een gitaar voor de Syrische vluchteling Ziad. Het team van Expeditie Grunnen kreeg van Henk van der Veen uit Zuidwolde een gitaar die naar Ziad werd gebracht. Hij is er heel erg blij mee.

Ook reed het busje van Expeditie Grunnen langs het tentje dat aan het Eemskanaal staat. Daar woont Dennis Vijsma, al vier jaar. In de uitzending vertelt hij zijn verhaal.

Verder in Expeditie Grunnen

- Van wie is de gevonden USB-stick?

- Graffiti logo in de stad

- Chinees halen in Bedum

- Spellengekken bij jubileum vereniging Rabenhaupt

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!