Kooistra zwaar teleurgesteld: 'We denken allemaal dat we al heel wat zijn'

Lycurgus verloor zondagmiddag ook de return tegen Maaseik. Het werd 3-0 in het voordeel van de Belgen. De Groningers haalden geen moment het niveau dat vereist is om de groepsfase van de Champions League te halen.

Niet te spreken

Aanvoerder Wytze Kooistra was na afloop absoluut niet te spreken over de prestatie van de ploeg. 'Je komt er totaal niet aan te pas vandaag, we schieten op alle fronten tekort,' aldus Kooistra.

Kunnen veel beter

'Ik denk dat we gewoon veel beter kunnen. Volgens mij stonden wij niet echt in het veld om deze wedstrijd te winnen. Er zijn een aantal ballen die zonder reden op de grond vallen. In de derde set laat je het ook weer lopen. Als zij met wissels gaan spelen dan moet ze je juist laten zien dat dat niet kan. Dat het dan niet lukt is dubbel frustrerend,' vertelde Kooistra.

Neus op de feiten

'We denken allemaal dat we heel wat zijn al, maar worden nu weer met de neus op de feiten gedrukt. Als je dit wilt omdraaien zul je fel uit de startblokken moeten komen en niet met een paar aanvalsfouten en half geslagen ballen proberen van Maaseik te winnen,' besloot een getergde Kooistra zijn verhaal.

