Politie breidt kentekenregistratie uit naar binnenwegen Een archieffoto van een flitspaal, niet het nieuwe type camera. (Foto: FPS / Jos Schuurman)

De politie gaat meer camera's die kentekens registreren inzetten in binnenwegen. In het hele land krijgen ongeveer tweehonderd flitspalen de zogenoemde ANPR-camera's. Negen daarvan komen in onze provincie te staan.

Dat meldt de NOS. De camera's registreren welke auto's voorbijrijden en controleren of de eigenaren worden gezocht door de politie. De camera's worden gemonteerd in bestaande flitspalen. Locaties In de provincie Groningen komen de nieuwe camera's te staan bij de N355 bij Grijpskerk, de N33 bij Siddeburen en de N360 bij Garmerwolde. In de stad Groningen bij de Ringweg West en het Emmaviaduct. Bij de N33 bij Veendam hangen al ANPR-camera's. Bekijk in de onderstaande kaart waar de bestaande camera's staan en waar de nieuwe komen.