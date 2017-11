Een kerstverhaal over de gaswinning: 'Wat is hier in godsnaam aan de hand?'

Het kerstverhaal van het improvisatieprogramma 'De Vloer Op' gaat dit jaar over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. De kerstspecial is afgelopen weekend opgenomen in Losdorp.

Peter de Baan is de regisseur van het kerstverhaal. 'Ik volg het nieuws goed en wist dus al langer van de gasproblematiek in Groningen, al woon ik zelf in Amsterdam. Op een gegeven moment ben ik in contact gekomen met een actiegroep en ben ik met mensen in gesprek gegaan.'

Op den duur raakte De Baan bevlogen door de gasproblemen. 'Wat is hier in godsnaam aan de hand allemaal, vroeg ik me toen af.'

'Het schokte mij ontzettend'

Vervolgens is de regisseur naar Groningen gekomen om aan te bellen bij huizen die zichtbaar door de gasproblemen aangetast zijn. 'Van de vijf mensen met wie ik sprak, braken er drie in huilen uit. En dat kwam niet doordat ik gruwelijke vragen stelde. Het schokte mij ontzettend.'

Het verhaal is een familiedrama 'doorspekt met de problematiek van de gaswinning en de aardbevingen in deze regio', zegt acteur Stefan de Walle. Hij vond het 'ontzettend interessant' om met de gaswinningsproblematiek in aanraking te komen.

Rijkdom

'Ik wist er natuurlijk wel iets van, maar vind het erg heftig om te zien hoe mensen met de rug tegen de muur staan. Dat het voor hen onbereikbaar wordt om tot een oplossing te komen. En dat op de grote gasbel, een plek waar onze rijkdom voor een groot deel vandaan komt.'

De kerstspecial van 'De Vloer Op' wordt op 23 december uitgezonden door omroep HUMAN op NPO 2.

