Auto op de kop in de sloot (Foto: Jeroen Bos / 112Groningen)

Op de N367 in Oude Pekela is zondagavond één persoon gewond geraakt bij een ongeluk. Een auto raakte van de weg en kwam op de kop in een sloot terecht.

De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. De weg is enige tijd afgesloten geweest.