Mahi ontkent verwensingen richting Veldwijk

'Ik heb de recente berichten in de media over mij als persoon gelezen en betreur deze ontzettend.' Mimoun Mahi ontkent met klem dat hij teamgenoot Lars Veldwijk de dood zou hebben toegewenst.

Dat doet Mahi in een post op Instagram. De voetballer van FC Groningen kwam in opspraak door uitspraken tegen Veldwijk tijdens de wedstrijd tegen Willem II. Deze uitingen waren zo serieus en ernstig van aard dat de honden daar geen brood van lusten, volgens sommige spelers van FC Groningen.

Verwensingen

Volgens Quote zou Veldwijk met zijn vriendin ontsnapt zijn aan een gewapende overval in Amsterdam. Volgens het zakenblad zou Mahi in het duel tegen Willem II tegen Veldwijk gezegd hebben dat 'ze hem dood hadden moeten schieten.'

Ontkenning

'Ik heb nooit, maar dan ook echt nooit Lars Veldwijk dit soort walgelijke verwensingen gewenst', schrijft Mahi nu op Instagram.

'In de emotie van een wedstrijd wordt uiteraard weleens wat verkeerd gezegd en ik heb mij op dat moment ook laten leiden door mijn emoties, maar een uitspraak als deze zou ik nooit in mijn leven kunnen doen.'

Mooi seizoen

'FC Groningen staat bij mij centraal en ik zal er mijn ziel en zaligheid in steken om ervoor te zorgen dat wij als FC Groningen ons herpakken. Mijn wens is en blijft dan ook om met z'n allen hier een mooi seizoen van te maken!' besluit Mahi.

