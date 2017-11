'De Stille beving' wint publieksprijs en eervolle vermelding

Documentaire 'De Stille Beving' heeft zondagavond de Noorderkroon publieksprijs en een eervolle vermelding van de jury gewonnen tijdens het Noordelijk Filmfestival.

'De Stille Beving' is gemaakt door oud-Groninger Piet Hein van der Hoek en gaat over de impact van aardbevingen op een gezin in Noord-Groningen. De documentaire is mede-gefinancierd door RTV Noord en de NPO.

De documentaire is hier te kijken.

