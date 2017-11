Sloop Vennenflat gestart: 'Het behang laten we nog even zitten'

De sloop van de Vennenflat in Delfzijl is maandagmorgen gestart. Maar de ouderwetse sloopkogel komt daar niet aan te pas. 'Zo'n kogel dreunt veel te erg', zegt Hendrie van 't Ende, voorman van de Scheffer Groep, het sloopbedrijf van de Vennenflat.

Het gebouw wordt daarom stukje bij beetje gesloopt. Zo'n twintig medewerkers strippen de flat. 'Alles wordt er apart uitgehaald en gescheiden afgevoerd: ramen, aanrechtbladen, vloerbedekking, asbesthoudend materiaal... Maar het behang laten we nog even zitten', grapt Van 't Ende.

Rond de Kerst weg

Het is de bedoeling dat een grote sloopkraan over een week of vier begint met het 'afknabbelen' van de flat. De komende weken wordt al wel de laagbouw gesloopt. Zo gaan de voormalige winkel Vögele en de winkelpuien aan de kant van het Vennenplein tegen de vlakte.

Rond de kerst is het grootste deel van de flat afgebroken, verwacht woningcorporatie Acantus.

IJkpunt voor Delfzijl

Een van de omwonenden, die zijn hondje uitlaat, beziet de sloop met gemengde gevoelens. 'De Vennenflat stond mij niet in de weg. Straks heb je die kale rotdijk weer als uitzicht', zegt hij.

'Ik vond de flat altijd wel gezellig, je haalt wel een stuk sfeer weg. En een ijkpunt voor Delfzijl. Toen we vroeger met ons zeiljacht vanuit Borkum naar Delfzijl voeren, was de flat altijd het punt waar we ons op richtten. Aan de andere kant ben ik ook blij dat de flat wordt gesloopt. Het is nu net een spookhuis.'

