Rondje Groningen: Waarom het verspilde moeite is om Vindicat te bedreigen

Elke dag zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke social media-berichten uit Stad en Ommeland op rij. Vandaag in Rondje Groningen: tragikomische aardbevingen.

1) De beschaving gehandhaafd

Het blijft prikkelen, wat er gebeurde in het 'tennishok' van Vindicat waar Wouter B. tijdens de ontgroening op het hoofd van een nieuwe student stond. Thereza Langeler van de Universiteitskrant maakte een aangrijpend verhaal van wat er in de rechtbank besproken werd, eind vorige week.

2) Eigen bedreiging

Koos en Kees, een nieuw ideetje van Varkentje Rund's Michiel Hoving, hebben ook iets te bulderen over Vindicat.

3) Groningen heeft ook Spaanse edelen in intocht

Arjen Lubach, niet alleen in zijn studententijd Grunneger, leek zondagavond in Zondag met Lubach even te missen dat in de Sinterklaasintocht in Stad al tijden Spaanse edelen meelopen. Of dat nou een goede zaak is of niet...

4) Tragikomische aardbevingen

Als het aan 'documentairespecialist' Helmut Boeijen ligt, moet je de tragikomische documentaire 'Geschenk uit de Bodem' over de aardbevingsproblematiek in Groningen zeker kijken.

5) Open dag goed gevonden

De Hanzehogeschool kijkt tevreden terug op haar open dag in Groningen en Leeuwarden. 1.300 bezoekers meer dan vorig jaar.

6) De pot staat in DOT

Een regenboog spant zich maandagochtend over Stad en Ommeland. En de met goud gevulde pot ligt in... DOT.

7) Groninger Museumpje

Wat je ook van het Groninger Museum vindt; het gebouw is speciaal genoeg voor een plekje in Madurodam.

8) Eens!

Een bar in de bioscoopzaal, stoelen met een voetenbankje en een dekentje om je lekker warm te houden. Dat willen wij inderdaad ook wel!

9) Groeten aan Max

Max Verstappen moest in São Paulo genoegen nemen met de vijfde plaats. Aan zijn Groningse fans heeft het niet gelegen:



10) Oerend hard ter plaatse

De politie die een melding krijgt van een stel schapen op de weg. Daar hoort een passend muziekje bij:

