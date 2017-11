Deel dit artikel:











Schuur met hout staat in brand (Foto: Marcel Klip/112 Groningen)

De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een uitslaande brand aan de Nieuwe Compagnie in Kiel-Windeweer. Daar staat een schuur in brand.

In het brandende gebouw staan containers vol met hout. De brandweer probeert een naastgelegen kleine schuur te redden.