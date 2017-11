Deel dit artikel:











Schuur met hout staat in brand (update) (Foto: Marcel Klip/112 Groningen)

De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een uitslaande brand aan de Nieuwe Compagnie in Kiel-Windeweer. Daar stond een schuur in brand.

In het brandende gebouw stonden containers vol met hout. Na zo'n drie kwartier had de brandweer het vuur onder controle. Wel moet er nog nageblust worden. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk.