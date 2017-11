Rechter dwingt NAM om waardevermindering inwoonster Slochteren te vergoeden

De NAM moet de waardedaling van een woning in Slochteren die al lang te koop staat vergoeden. De rechtbank in Groningen heeft dat bepaald.

De betrokkene heeft de woning een maand voor de zware aardbeving bij Huizinge op 16 augustus 2012 gekocht voor 550.000 euro. Vanaf mei 2015 staat het vrijstaande huis te koop voor 449.000 euro.

De eigenaar vindt dat de NAM ondanks dat het huis nog niet is verkocht nu al de daling in waarde moet vergoeden. De rechter is het daar mee eens.

Opmerkelijk

De uitspraak is opmerkelijk, omdat er nog een hoger beroep loopt in het proces dat door de stichting WAG (Waardevermindering door Aardbevingen Groningen) tegen de NAM is aangespannen.

Daarin bepaalde rechter dat waardedaling direct gecompenseerd moet worden. De NAM ging daar tegen in hoger beroep. Dat is vorige week behandeld; in januari volgt de uitspraak.

De NAM had er bij de rechter in Groningen op aangedrongen daar op te wachten, maar er is toch uitspraak gedaan.

Krimp

Uit dat vonnis blijkt dat niet het hele bedrag dat de Slochter woning in waarde gedaald is, hoeft te worden vergoed. De rechter wijst op onderzoeken, waaruit blijkt dat woningen in het gebied ook minder waard zijn geworden door de krimp.

In het vonnis staat dat 'de NAM aansprakelijk is voor schade die zij lijdt bestaande uit de waardedaling van de woning, voor zover de waardedaling het gevolg is van het risico op aardbevingen door gaswinning'.

Wat er uiteindelijk moet worden betaald door de NAM aan de inwoonster van Slochteren moet nog worden vastgesteld.

