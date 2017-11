Bomen vallen bij bosjes langs nieuwe Ring Zuid

Alle bomen langs de Zuidelijke Ringweg gaan eraf. In totaal worden 550 bomen geveld en ook 80.000 vierkante meter groen moet wijken voor de nieuwe weg rond de stad Groningen.

Maandag zijn werkers begonnen met de enorme klus. Die neemt naar verwachting zo'n tien weken in beslag, vertelt een kraanbediende.

Versnipperaar

Zijn collega's kappen de bomen met kettingzagen, terwijl de man in de kraan het hout opstapelt. 'Over een paar dagen komt de versnipperaar en dan is alles weg.'

De bomen moeten plaats maken voor de nieuwe Zuidelijke Ringweg. Die komt verdiept te liggen. Dat betekent dat de meeste taluds moeten verdwijnen, inclusief de bomen en het groen.

Herplanten

Van de 550 bomen worden er 112 ergens anders herplant. De rest gaat door de versnipperaar. Wel wordt voor elke gekapte boom er minimaal één teruggeplant als de nieuwe Zuidelijke Ringweg klaar is.

Lees ook:

- Bomenkap voor Ring Zuid gaat meteen los

- Definitief: deze drie wensen voor de Ring Zuid worden werkelijkheid

- Nieuwe Ring Zuid krijgt Amerikaans tintje

- Ringweg op de schop: Help, hoe kom ik thuis?

- Alles over de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg