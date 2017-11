Lopend Vuur: Ik ben ook thuis met mijn werk bezig

Het is deze week de Week van de Werkstress. Bedrijven houden activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten.

De werkstress neemt toe. Vorig jaar waren werkgevers bij elkaar 2 miljard euro kwijt aan kosten door stressverzuim, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau TNO. Volgens de onderzoekers is 15 procent van alle verzuimdagen in Nederland te wijten aan stress.

WhatsAppjes na het werk?

Werken van '9 tot 5 ' is voor velen al niet meer normaal. Werk speelt zich ook buiten de kantooruren af. Hoe zit dat bij jou? Handel je het mailtje dat om 21.00 uur binnenkomt, dezelfde avond nog af? Zit je in een groeps-WhatsApp met collega's die na werkuren gewoon doorgaat? Of gaat je werk tussen je oren zitten en neem je het op die manier mee naar huis?

