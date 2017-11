Van Paddepoel naar de Verenigde Naties: 'Schijnbaar heb ik een leuk verhaal'

Hoe wekt een wijk zelf energie op, op een milieuvriendelijke manier? Op die vraag geeft voorzitter Els Struiving maandagavond het antwoord. Ze spreekt in Bonn op de Wereld-Klimaatconferentie van de Verenigde Naties.

'Toen ik gevraagd werd, had ik helemaal niet door dat het voor de VN was. Ik had de uitnodiging geaccepteerd en zocht op Google informatie over de bijeenkomst op. Toen pas had ik door dat ik naar de VN mocht', vertelt Struiving.

Niet wachten

De wijkcoöperatie draait sinds vorig jaar. Struiving deed daarvoor onderzoek in Duitsland en kwam in aanraking met de vereniging Urbanizers. 'Op hun uitnodiging heb ik in Berlijn gesproken en schijnbaar had ik een leuk verhaal. Zij hebben mij nu getipt als spreker bij de VN.'

De boodschap van Struiving in Bonn is tweeledig. 'Ik wil iets vertellen over gaswinning en de ellende die dat veroorzaakt. En over onze eigen club. Het is een voorbeeld van niet wachten tot overheden en grote bedrijven de plannen maken. Burgers zelf moeten meedoen en -denken en aangeven wat zij belangrijk vinden.'

Vertegenwoordiger

Struiving spreekt samen met enkele andere coöperatieleden, uit onder meer Frankrijk en Litouwen. 'Ik weet niet of we de wereld een beetje beter maken, maar ik hoop vooral op aandacht voor de burgerbeweging die op gang komt. Met bijvoorbeeld energiecoöperaties. Daar voel ik me vertegenwoordiger van.'

De speech moet ze houden in het Engels. 'Ik heb deze speech al eens in het Duits gegeven. Samen met een Engelse vertaler heb ik hem vertaald. Ik ben nu nog niet zenuwachtig, maar dat zal wel anders zijn als ik daar eenmaal op het podium sta.'

