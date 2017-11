Groningse zitvolleybalsters winnen brons met Oranje

Twee Groningse speelsters hebben dit weekend met het Nederlands team een bronzen medaille behaald bij het Europees Kampioenschap Paravolleybal in het Kroatische Porec. Het gaat om Anke van den Bleij en Ellen Ceelen.

Met Oranje wonnen de zilvolleybalsters de strijd om de derde plaats: tegen Finland werd het overtuigend 3-0. Het toernooi werd gewonnen door de Russische paravolleybalsters, die in de finale te sterk waren voor Oekraïne.

Blij met brons

Ellen Ceelen is blij met de bronzen plak: 'Ik denk dat dit podium een mooie afspiegeling is van hoe het eruit ziet in Europa. Als wij ons eerste wedstrijd van Oekraïne hadden gewonnen, hadden wij kans gehad op grote finale. Wij hadden nu de pech dat wij Rusland twee keer troffen, dus ook in de halve finale, en Rusland is gewoon heel erg goed. Toen bleef voor ons de bronzen finale over. Maar met een derde plek zijn wij ook heel blij.'

Paralympics

Ceelen werd in 2006 met de Nederlandse zitvolleybalploeg al eens wereldkampioen. Na een break van tien jaar, waarin ze twee kinderen kreeg, keerde Ceelen vorig jaar terug in Oranje.

Als wisselspeler deed ze mee aan de Paralympics, de Olympische Spelen voor mensen met een lichamelijke beperking. 'We hadden ons eigenlijk niet gekwalificeerd, maar doordat de Russen niet mochten meedoen van het IOC, kreeg Nederland alsnog de kans. Dat was een gekke, maar unieke ervaring.'

WK in eigen land

Volgend jaar wacht de zitvolleybalploeg opnieuw een groot toernooi: het WK in eigen land. 'Wij zijn daarvoor als thuisland automatisch geplaatst. Ik verwacht daar zelf ook bij te zijn; we gaan met dit team grotendeels verder', zegt Ceelen.

Bekijk hieronder de kleine finale tussen Nederland en Finland:



Lees ook:

- Lycurgus geeft paravolley een kans