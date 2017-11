Spoedhulp op locatie Lucas-ziekenhuis onmisbaar

De Winschoter locatie Lucas van Ommelander Ziekenhuis Groningen behoort tot de tien ziekenhuizen die onmisbaar zijn vanwege hun spoedeisende hulpafdeling.

Dat blijkt uit de 'Analyse gevoelige ziekenhuizen' van het RIVM. Dit betekent dat als de spoedhulp dicht zou gaan, minder mensen binnen de norm van 45 minuten in het ziekenhuis kunnen zijn. Uit de analyse van het RIVM blijkt dat er in Nederland tien van dit soort 'gevoelige ziekenhuizen' zijn.

Gevolgen voor veel mensen

Sluiting van locatie Lucas zou voor 2300 mensen gevolgen hebben; zij halen de drie kwartiernorm dan niet meer. De duur van de rit wordt berekend op basis van de tijd die de ambulance nodig heeft om van de standplaats, via het woonadres van de patiënt naar het ziekenhuis te komen.

Het sluiten van locatie Lucas zou nog meer gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van een afdeling Verloskunde. De norm van drie kwartier is dan voor 11.200 mensen onhaalbaar.

En op een andere locatie?

Het RIVM heeft niet berekend wat de gevolgen zijn van de verplaatsing van Lucas (Winschoten) en Delfzicht (Delfzijl) naar het nieuwe Ommelander ziekenhuis in Scheemda.

De analyse van het RIVM geeft de situatie weer in april 2017. In die maand waren er in Nederland 94 afdelingen spoedeisende hulp. Hiervan waren 89 dag en nacht open. Dat is één minder dan in 2016 en twee minder dan in 2014.

