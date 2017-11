De asielzoekersleerlingen voelen zich nu al thuis op de Westermarke. De nieuwe school voor middelbaar asielonderwijs in Ter Apel werd maandag geopend.

Tot voor kort kregen de asielkinderen les op het vluchtelingenterrein zelf.

'Nederlands is een mooie taal'

'Het is hier veel leuker dan op het azc'. zegt Mary. 'Het is heel saai als je alleen maar op het azc bent. Nu loop ik door het centrum richting school en daardoor zie ik veel meer.'

Mary komt uit Syrie en woont sinds een jaar in Ter Apel. Ze spreek al behoorlijk goed Nederlands. 'Ik vind Nederlands een hele mooie taal, daarom leer ik het zo snel', verklaart ze.

Uitzondering

Eigenlijk was Ter Apel landelijk gezien een uitzondering met een middelbare school op het vluchtelingenterrein. Onze provincie kent vier scholen voor middelbaar asielonderwijs. Die andere drie scholen staan allemaal buiten het COA-terrein. Ter Apel komt daar nu dus ook bij.

Reind Krikke geeft leiding aan de middelbare asielschool. 'Het is echt een voordeel dat we nu hier zitten. Zo zijn de leerlingen even in een andere setting, een andere omgeving.'

Trauma

René Kriek zit 26 jaar in het onderwijs. Hij heeft op allerlei scholen lesgegeven, van MLK (moeilijk lerende kinderen) tot en met het Gymnasium. 'Maar nergens is het zo boeiend als hier. Dit is een heel andere tak van sport. Heel erg dankbaar, maar ook erg moeilijk. Bij jonge asielzoekers is bijna per definitie sprake van een trauma.'

Ze zijn slachtoffer van oorlog, een angstige reis of van mensenhandel. 'Dan merk je dat sommige leerlingen ongemotiveerd lijken te zijn. Maar is dat motivatiegebrek of speelt er iets anders? Een dreigende uitzetting bijvoorbeeld. Ik draai ook altijd muziek in mijn klas, Simon and Garfunkel of iets van Pink Floyd. Daar worden ze rustig van', legt Kriek uit.

Pleinwachtdienst

De Westermarke deed tot 2007 dienst als basisschool. De omwonenden zijn dus wel wat gewend, vertelt locatiemanager Krikke.

'Maar voor ons is het wel wennen. De 'pleinwachtdienst' hebben we weer van stal gehaald. Anders ontsnappen de leerlingen tijdens de kleine pauze richting de supermarkt. En daar zijn de pauzes net te kort voor.'

