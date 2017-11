Justitie eist celstraf voor stalking: 'Hij had de vrouwen jarenlang in zijn greep'

Een 27-jarige Stadjer moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, zestien maanden de cel in voor jarenlange belaging en stalking van twee vrouwen in Groningen. De helft van de strafeis is voorwaardelijk.

Daarnaast wil Justitie dat de Stadjer een locatie- en contactverbod krijgt van vijf jaar (de maximale duur) en dat hij meewerkt aan psychologische onderzoeken.

'Dezelfde naam en hetzelfde dorp'

De man was verliefd was geworden op een van de vrouwen omdat zij dezelfde achternaam droeg en in hetzelfde Poolse dorp geboren was als hij.

Hij had de vrouwen jarenlang in zijn greep, aldus de officier. Als de man werd opgepakt en gewaarschuwd, beloofde hij beterschap. Zodra hij een voet buiten de deur van het politiebureau zette, ging de man gewoon door.

Begraven in achtertuin

Vanaf medio 2011 tot augustus dit jaar stuurde de man dagelijks berichten met naaktfoto's, pikante cadeautjes, chocolade en kaarten naar de vrouw.

Ook dreigde hij in een filmpje waarin hij een (nep)wapen toonde, dat hij de vriend van de vrouw zou neerschieten en hem in haar achtertuin zou begraven. 'Kort nadat in Kloosterburen Jesse van Wieren was verdwenen', zei de officier. 'Hoe beangstigend wil je het hebben?'

Nieuwe adressen achterhaald

Nadat de vrouw in 2013 haar eerste aangifte deed, had de man het op haar zus voorzien. De vrouwen verhuisden, en veranderden van telefoonnummers. Toch wist hij telkens achter hun adressen te komen.

Op een avond stond hij bij de ouders van de vrouwen voor de deur. Op 23 augustus werd de man opgepakt en vastgezet. Hij zat in voorarrest tot begin oktober en mag in vrijheid zijn straf afwachten.

'Niet meer verliefd'

Volgens de officier van justitie bevat het dossier van de man tweeduizend pagina's aan vervelende en bedreigende berichten.

'Het was idioot van mij', gaf de verdachte Stadjer op zitting toe. Hij was nu niet meer verliefd op de vrouwen, zei hij.

'Ik geloof er geen moer van', zei de officier. Hij eiste naast de celstraf en het contactverbod één maand cel per overtreding, mocht de man de vrouwen opnieuw benaderen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

