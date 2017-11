Hier staan het vaakst mobiele flitsers in Groningen

Het aantal mobiele flitscontroles in Nederland lijkt flink toegenomen, constateert verkeersapp Flitsmeister. In de laatste maanden worden in de app zo'n 2500 meldingen per maand gedaan.

Begin 2016 deden gebruikers van de app maandelijks nog zo'n 1000 meldingen. Ook in Groningen worden meldingen doorgegeven. Op welke stukken van wegen vind je de meeste mobiele flitscontroles?

N46, Oostelijke Ringweg Groningen

N370, Westelijke Ringweg Groningen

De N46 spant de kroon in Groningen. Dat is de oostelijke rinweg in Groningen die voert langs Kardinge en de wijken Lewenborg en Beijum. De meeste mobiele flitsers staan echter net wat zuidelijker, net boven knooppunt Euvelgunne waar de A7/ N7 over gaat in de N46. Bij hectometerpaal 4,3 alleen al werden in een jaar tijd 43 meldingen doorgegeven.

N7: de Zuidelijke Ringweg

Net als op de oostkant, zijn er ook veel mobiele flitscontroles aan de westkant van de ring. De meeste controles zijn er vanaf de afslag vanaf de zuidelijke ringweg N7 tot de hoogte van bedrijventerrein Hoendiep, waar onder andere de woonwinkel Vesta is gevestigd..

N361 bij Leens en Ulrum

Ook op de zuidelijke rinweg zijn veel mobiele flitscontroles. De N7, die de komende jaren volledig op de schop gaat , heeft meldingen over bijna de hele lengte van de weg - en de meldingen gaan door tot aan de westkant van Groningen, waar de N7 weer de A7 wordt.

A7 bij Scheemda

Wie regelmatig, of gewoon af en toe om de boot te halen, van Groningen naar Lauwersoog rijdt, weet het: op N361 is het eenvoudig om hard te rijden. De weg heeft lange bochten, is breed en vaak rustig, waardoor er veel ruimte op de weg is. Tussen Leens en Ulrum wordt dat gedrag echter regelmatig afgestraft, met mobiele flitsers bij beide dorpen. Ook verder noordelijk, ter hoogte van het oefendorp Marnehuizen, zijn meerdere meldingen.

N385 bij Hoogezand

Op de A7 zijn op twee punten in de provincie veel mobiele flitsers. Zoals vermeld ten westen van de stad Groningen, maar ook een stuk oostelijker, ter hoogte van Scheemda. Alleen al bij hectometerpaaltje 232,4 zijn afgelopen jaar 10 meldingen gedaan. Ook bij de paaltjes er omheen is het vaak raak.

N33 boven Delfzijl

Alle hectometerpalen van 2,7 tot en met 3,8 op de N385 bij Hoogezand tellen afgelopen jaar verschillende meldingen van mobiele flitsers. Maar niet alleen op de Kielsterachterweg is het raak: ook als je verder om het centrum van Hoogezand heen rijdt, op de N386 bij Kropswolde, staan regelmatig flitsers.

A28 bij Haren en Vries

Direct in- en om Delfzijl worden amper meldingen gedaan van flitsers, maar wie vanaf Delfzijl naar het Noorden rijdt, kan ze te verduren krijgen. Zowel bij hectometerpalen 65,7 en 65,8 bij Holwierde en ter hoogte van Losdorp en Spijk zijn gezamenlijk iets meer dan tien meldingen gedaan afgelopen jaar.

Natuurlijk ontbreekt naast de A7 en N33 ook die andere drukke weg in de provincie niet. Op de A28 staan regelmatig mobiele controles bij Haren en Vries.

De meldingen zijn ook te bekijken op een kaart, die overigens wel vrij traag is op de mobiele telefoon en desktop.

