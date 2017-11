Leven met CPTSS: 'Het is elke dag een gevecht'

Ze vertelt over haar diepste dalen en haar dagelijkse gevecht met het leven. Gabriëlle Jansen uit Zuidhorn geeft gastlessen over haar stoornis CPTSS: de complexe vorm van posttraumatische stress.

Ze liep het op door tal van negatieve gebeurtenissen in haar leven; van misbruik tot aan zware pesterijen op school, van een brand tot een auto-ongeluk. Omdat weinig mensen de stoornis kennen, wil Jansen er aandacht voor vragen; op termijn met een fotoreportage en nu met gastlessen op onder meer het Noorderpoort.

Vroege kinderjaren

Psycholoog Nienke Leenders juicht dat toe. Er moet volgens haar meer begrip komen voor psychische stoornissen en dus ook voor complexe PTSS.

Het risico op die complexe vorm neemt volgens haar toe als de aard van het trauma heftig is (seksueel misbruik of geweld) en als het trauma langer aanhoudt of herhaaldelijk voorkomt. Derde factor is dat het trauma in de vroege kinderjaren ontstaat.

Pijn naar lichaam verplaatsen

Gabriëlle Jansen leeft met angstaanvallen, wanen en woede-aanvallen. Ze verwondt zichzelf om de pijn niet te voelen. 'Ik verplaats de pijn naar mijn lichaam.'

Volgens psycholoog Leenders zijn er bij CPTSS meer klachten dan bij PTSS. 'Je kan ook last hebben van stemmingswisselingen en een negatiever zelfbeeld. Je hebt meer moeite om relaties aan te gaan en je kunt ook wat wegraken, je bewustzijn verliezen.'

Altijd hoop

Toch wil Gabriëlle Jansen vooral positief blijven en anderen behoeden voor een leven als het hare. 'Ik denk dat je kunt voorkomen dat je de C ervoor krijgt. Ik wil de boodschap uitdragen dat hoe uitzichtloos het ook lijkt, er toch nog hoop is. Ik ben daar echt een voorbeeld van.'

