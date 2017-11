Minister-president Rutte komt naar Groningen

Minister-president Mark Rutte komt naar Groningen. In aanloop naar de herindelingsverkiezingen op 22 november in Midden-Groningen en Westerwolde komt onze premier namens de VVD campagnevoeren.

Rutte gaat mee op de 'roadtrip' van de VVD op 18 november. Hij doet daarmee plaatsen in Midden-Groningen en Westerwolde aan.

Aan het begin van de middag komt Rutte naar Vlagtwedde, later gaat hij naar Hoogezand. Er is die middag gelegenheid om met de minister-president in gesprek te gaan.

