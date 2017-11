Muskusrattenpopulatie neemt flink af

Waterschap Noorderzijlvest vangt steeds minder muskusratten. Sinds het waterschap verantwoordelijk is voor de bestrijding van de ratten, is het aantal ratten flink gedaald.

Zo'n 6200 muskusratten visten medewerkers van het waterschap dit jaar uit het water. Vijf jaar geleden lag dit nog op 28.000.

Beschadigen

De vangst van de muskusratten is belangrijk, omdat zij veel graven en daarmee dijken en waterkeringen kunnen beschadigen.

Noorderzijlvest nam de bestrijding van de muskusratten in 2012 over van de provincie. Zij houden de gebieden met weinig ratten, de schone gebieden, bij en steken extra veel tijd in wateren waar veel ratten zitten. Die aanpak lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

Hunze en Aa's

Eenzelfde trend is zichtbaar bij waterschap Hunze en Aa's. Ook daar daalt het aantal gevangen muskusratten al een paar jaar op rij. Vorig jaar vingen medewerkers 4500 ratten, vijf jaar geleden waren dat er nog 13.000.

Lees ook:

- Strijd tussen Hunze en Aa's en muskusratten: 1-0

- 'Vandaag heb ik 3 muskusratten gevangen, vier jaar terug wel 70 per dag'

- Zware tijden voor de muskusrat