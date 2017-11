Noord Vandaag: hoe kun je het veiligst je elektrische apparaten opladen?

'Daar stond de fiets.' Buurvrouw Roelie Wildeman uit Slochteren heeft de schrik nog in de benen. Bij haar buren is maandagmorgen brand ontstaan door het opladen van de accu van een e-bike. Dat en meer in Noord Vandaag.

Volgens fietsenhandelaar Ruud Roelfs is dit een uitzondering en gebeurt het vrijwel uitsluitend bij gerefurbishte, oftewel opgeknapte tweedehandse accu's. Toch komt de brandweer steeds vaker elektrische branden tegen. Commandant Siske Klaassens heeft een aantal goede tips. Vanaf 04:50

Verder in Noord Vandaag:

- Een niet goed dichtgedraaide afsluiter. Dat blijkt de oorzaak van het lekken van aardgascondensaat in Farmsum, afgelopen zomer. Omwonenden zijn hier flink van geschrokken en volgens hen is er maar één oplossing... 01:48

- Goed nieuws voor sportvissers: de karper is honkvast. Nu we dit weten, is de weg vrij voor de grootschalige uitzet van karpers in onze provincie. 11:05

- Seksueel misbruik, een auto-ongeluk, een brand, pesterijen. Het leven is voor Gabriëlle Jansen van jongs af aan een beproeving. Het leidt tot de complexe vorm van post traumatische stress: CPTTS. Door haar verhaal te vertellen, wil ze voorkomen dat anderen hier door getroffen worden. 14:12

- Tot voor kort kregen de asielkinderen in Ter Apel les op het terrein van het azc. Sinds een week mogen ze naar de Westermarke, een gloednieuwe school voor middelbaar onderwijs in Ter Apel. Ze vertellen zelf waarom dat véél leuker is. 16:39

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.