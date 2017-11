Komend weekend geen treinen tussen Groningen-Veendam-Weener

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er komend weekend geen treinen tussen Groningen en Weener en tussen Groningen en Veendam. Arriva zet bussen in om reizigers te vervoeren.

Afhankelijk van de bestemming kan de busreis tot 45 minuten langer duren dan de normale treinreis. Daardoor kunnen bestaande aansluitingen niet worden gegarandeerd worden, waarschuwt Arriva.

Geen fiets of rolstoel

Wie mee wil met de bus, moet met zijn OV-chipkaart ook ingecheckt zijn bij het treinstation. Het is niet mogelijk om een fiets mee te nemen in de bus. Mensen die in een rolstoel reizen, kunnen van tevoren bellen met de klantenservice van Arriva, die dan een taxi regelt.