Chauffeur melkauto treinongeluk Winsum staat volgende week voor kantonrechter (Foto: Archief RTV Noord)

De bestuurder van de melkauto die op 18 november vorig jaar op de Voslaan in Winsum in botsing kwam met een naderende trein, staat volgende week maandag in Groningen voor de kantonrechter.