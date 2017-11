'Ik ga toch niet naar een inrichting voor het stelen van een zakje snoep?'

Het Openbaar Ministerie ziet geen andere mogelijkheid dan een 46-jarige man uit Leeuwarden voor twee jaar naar de inrichting voor veelplegers te sturen. De man is na diverse waarschuwingen opnieuw de fout ingegaan.

In juni en september stal hij een zakje snoep uit een nachtwinkel en bij een drogist aan de Vismarkt in Groningen nam hij vier flacons bodylotion mee.

Trek in zoet

De geboren Groninger, die bekend staat als veelpleger, heeft de diefstallen grotendeels toegegeven. Hij is verslaafd aan verdovende middelen. Op het moment van de diefstallen kreeg hij trek in zoetigheid, zei hij op zitting.

De man is twee keer eerder veroordeeld geweest tot de veelplegerskliniek. Ook liggen nog 180 dagen extra celstraf uit een eerder voorwaardelijk opgelegde veroordeling te wachten.

'Kom nou toch

'Helpt niks', vond de man zelf. 'Ik wil een huis en ik wil werken met hout, want daar ben ik goed in', brieste de man op zitting. 'Ik ga toch niet twee jaar de kliniek in voor een zakje snoep, kom nou toch!'

Deskundigen adviseren de man toch weer naar de kliniek te sturen, omdat hij heeft aangegeven op een keerpunt te zijn gekomen in zijn leven. 'Ik hoop nu echt dat u het licht eens gaat zien', zei de officier.

Mislukte overval erotiekwinkel

De man is eerder dit jaar veroordeeld voor een mislukte overval op een erotiekwinkel in Groningen. Hij werd door de eigenaar van die winkel met een bus haarlak de zaak uitgewerkt. Camerabeelden legden de overval vast.

Het strafblad van de man bestaat uit 22 pagina's. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

