Verwarde man vast voor openzetten gaskraan Winschoten

Een 42-jarige man uit Winschoten blijkt verantwoordelijk voor het 'gaslek' waardoor op 7 oktober zes woningen aan de Trekweg moesten worden ontruimd. Dat bleek maandag tijdens een zitting van de politierechter in Groningen.

De man zette die zaterdagmiddag de gaskraan in zijn woning aan de Trekweg in Winschoten open. Daarna fietste hij weg. Zes duplexwoningen werden tijdelijk ontruimd.

Schennis

De politie en brandweer spraken aanvankelijk in de media van een 'gaslek'. Dat de bewoner de dag daarna is aangehouden, werd maandag pas duidelijk bij de politierechter. De man stond daar terecht voor schennisplegen in Midwolda. Hiervan werd hij vrijgesproken.

Na de zitting kon de man weer terug naar de cel, omdat hij voorlopig vast zit voor het gasincident in Winschoten.

Psychisch onderzoek

In december staat de man opnieuw terecht, dan voor poging tot brandstichting. Hij zette in zijn woning namelijk niet alleen de gaskranen open, maar stak ook waxinelichtjes aan.

De zaak wordt in december niet behandeld, omdat de man nog psychisch wordt onderzocht. De inhoudelijke zitting staat in maart gepland.

