Man moet de cel in voor beledigen dierenpolitie

Een 65-jarige man uit Midwolde moet voor het beledigen van agenten van de dierenpolitie een week de cel in.

De agenten kwamen op 6 maart op het erf van de man. Ze hadden een melding gekregen over een paard in nood. De agenten zagen inderdaad een paard in de modder liggen. Het was meer dood dan levend, waarna de dierenarts een einde maakte aan het lijden.

Hitlergroet

De bewoner was woest. Hij is vaker bezocht door agenten van de dierenpolitie en voelt zich snel door deze agenten geschoffeerd. Hij riep hen toe: 'Ik sla je op de bek', bracht een Hitlergroet en riep 'Heil Hitler'.

Ouderdom

De man is vaker voor dergelijke feiten veroordeeld. De rechter vond niet bewezen dat hij het paard heeft verwaarloosd. Het dier kon ook door ouderdom door de benen zijn gezakt. Ook vond de rechter niet dat de man de agenten heeft bedreigd. Daarvoor is 'Ik sla je op de bek' iets te mild.

Te ver gegaan

Het brengen van een Hitlergroet vond de rechter wel beledigend. 'Daarin bent u te ver gegaan'. De rechter hield rekening met het strafblad van de verdachte. 'Een werkstraf is nu een gepasseerd station.'