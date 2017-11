Deel dit artikel:











Werkstraffen voor uitgaansgeweld in Stad (Foto: Google Streetview)

Drie mannen uit Groningen en Emmen zijn veroordeeld tot werkstraffen van 30 en 50 uur. De rechtbank acht bewezen dat de drie zich schuldig hebben gemaakt aan openlijk geweld in april 2015, in de Papengang in Stad.

De drie mannen, van 23, 24 en 25, waren betrokken bij een vechtpartij. Drank speelde daarbij een grote rol. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. Hij had een gebroken neus. Hogere straffen geëist Twee weken geleden stelden de mannen dat juist zij werden aangevallen door de dronken slachtoffers, in de binnenstad. Tijdens de vijf uur durende zitting twee weken geleden, eiste de officier fors hogere werkstraffen dan de rechtbank maandag uitsprak. Straatroof niet bewezen Ook zou een vierde man uit Valthe samen met de Emmenaar een man op een gewelddadige manier hebben beroofd van een armband en van geld. Dit gebeurde bij het station in Groningen. Voor diefstal met geweld vond de rechtbank onvoldoende bewijzen. Hij sprak ze daarvan vrij. Schadevergoeding afgewezen De schadevergoeding die werd geclaimd, een bedrag van ruim 2200 euro, werd afgewezen. Lees ook: - Kwartet mishandelde tweetal in Papengang: werkstraffen geëist