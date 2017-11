Man steelt drank uit tuin kroegbaas

Een twintigjarige man uit Leeuwarden moet voor diefstal van drank in Zevenhuizen een week de cel in.

Tot vier keer toe roofde de man kratten bier en flessen drank uit de tuin van de plaatselijke kroeg. De Leeuwarder verbleef op dat moment bij een vriendin.

Voorraad

De kroegbaas merkte in december dat zijn voorraad in de tuin erg slonk. Hij bekeek de beelden van de bewakingscamera's en zag dat dezelfde man vier keer een lading wegsleepte.

Het was de Leeuwarder die in het dorp op bezoek was.

Vergissing

De Fries bekende de daad. Hij merkte onverschillig op: 'Och, het wordt toch een werkstrafje'.

De rechter dacht daar anders over. Die vond dat het strafblad van de man een werkstraf niet meer toeliet. Binnenkort moet de man overigens weer voor de rechter verschijnen, ook vanwege diefstallen.