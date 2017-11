Snel internet in Westerwolde en Stadskanaal? 'Het wordt ontzettend spannend'

Het is de grote wens van de gelijknamige stichting. Snel internet in Westerwolde en Stadskanaal. Maar om het project te laten slagen zijn er voor 1 december 1.550 aanmeldingen nodig van mensen die in het buitengebied van de twee gemeenten wonen.

En die zijn er nog lang niet: tot nu toe hebben ruim 700 mensen zich aangemeld.

Paar minuten tot Google start

Voorzitter Ben Olde Agterhuis laat het nog maar eens zien op zijn laptop. Het duurt zeker een paar minuten voordat hij Google op zijn beeldscherm tovert. 'Zo langzaam gaat het nu dus.'

Maar de tijd begint te dringen voor zijn project. Er moeten ruim 800 mensen worden overgehaald, voor 1 december.

Toch is Olde Agterhuis positief. 'Wij denken, rekening houdend met ervaringscijfers van andere projecten in bijvoorbeeld Brabant, dat we rond de 60% aan aanmeldingen uit gaan komen.' Dat zijn dus zo'n 1.860 huishoudens.

Hoge kosten

Maar veel Westerwolders en Knoalsters lijken zich te laten afschrikken door de hoge kosten van een glasvezelaansluiting: ruim 1.800 euro.

'Voor een aantal mensen is dat zeker een drempel, maar die kunnen gebruik maken van een regeling om vijftien euro per maand te betalen', zegt Olde Agterhuis.

'Heel erg spannend'

En hoewel de voorzitter ervan overtuigd lijkt dat het wel goed komt, ziet hij de datum van 1 december ook met spanning dichterbij komen.

'Of het spannend is? Ja. Heel erg spannend. We worden er soms zelfs een beetje kribbig naar elkaar als bestuursleden, omdat we in een enorme drive zitten om het doel van 1.550 huishoudens te halen.'

