Pas op met het opladen van je apparaten: 'Doe het als je wakker en thuis bent'

'Laad het spul op als je wakker en thuis bent. En als je het toch 's nachts doet, leg het dan niet bij heel brandbare spullen in de buurt.'

Dat adviseert Siske Klaassens van de brandweer over het opladen van elektrische apparatuur. In Slochteren brak maandagochtend brand uit in een woning, toen de batterij van een e-bike vlam vatte.

Wat de exacte oorzaak van die brand is, is nog niet bekend. Maar volgens Klaassens is het in algemene zin zo dat door de groei van oplaadbare apparaten, het risico op brand stijgt.

'Goedkoop kan duurkoop worden'

'Het is apparatuur die het gemak van de mens dient, maar met zoveel apparatuur is de kans op brand ook groter. Zeker als de originele lader er niet meer bijzit en een goedkopere lader gekocht wordt. Dan kan goedkoop wel eens heel erg duurkoop worden.'

Slechte lader: kans op brand

Of een batterij nu zit in een mobiele telefoon of een e-bike maakt volgens Klaassens niet uit. 'Het gaat om hetzelfde principe: het zijn lithiumbatterijen. Er wordt heel veel energie in een batterij gestopt, via een accu. Maar bij het opladen van die accu heb je wel goede spullen nodig. En als óf de lader óf de accu van slechte kwaliteit is, dan heb je kans dat er brand ontstaat.'

Rookmelder

Je apparaat opladen terwijl het op de bank ligt, is volgens Klaassens ook een slecht idee. 'Die kan snel vlam vatten. En zorg ook voor een rookmelder in de buurt.'

Lees ook:

- E-bike vat vlam: woningbrand in Slochteren