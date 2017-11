Ondernemers in Oost-Groningen houden hand op de knip voor Kredietunies

Het geld is er nog niet en de kredietaanvragen zijn niet goed genoeg. De start van de Kredietunie Veenkoloniën en Oostermoer gaat niet bepaald soepel.

Meer dan een jaar geleden ging de Kredietunie Veenkoloniën en Oostermoer van start en nog geen euro is er uitgeleend. De 24 aanvragen die de Gronings-Drentse leningverstrekker kreeg, werden allemaal afgewezen.

Niet het begin waar initiatiefnemer Remco van Suchtelen van de Haare van droomde. Van Suchtelen zit met een spreekwoordelijke kip-ei-kwestie. Ondernemers in de regio moeten het fonds vullen, maar die houden de hand op de knip. En zolang er geen geld is, kunnen geen leningen worden verstrekt.

Rem erop

'We hebben nu een ton in kas. Dat moet een miljoen worden. We werken met de rem erop', aldus Van Suchtelen. Een kredietunie is gebouwd op een simpel idee. Ondernemers die geld over hebben, brengen dat bij elkaar in een fonds waar andere ondernemers hun plannen mee kunnen financieren. De unies werden in de crisis vrij snel populair omdat de banken steeds strenger werden bij het uitlenen van geld.

Kat uit de boom

Ondernemers in de regio staan niet te springen hun centen in het fonds te investeren. 'Ze kijken de kat uit de boom', verklaart Van Suchtelen.

'Wij garanderen een rendement van één procent en streven naar drie. Voor ondernemers die rendement willen halen is dat aan de lage kant.' Ook de minder goede economische omstandigheden in de regio vertragen volgens de initiatiefnemer het vullen van de kredietpot.

Bakker en slager

Aan de bekendheid en de doelstellingen van de kredietunie kan ook nog wel wat worden gedaan, meent Van Suchtelen.

'We willen ondernemers duidelijk maken dat we zuinig met hun geld omgaan en dat het fonds ook een maatschappelijke doelstelling heeft. Het fonds wil niet alleen de regionale economie versterken, maar vindt verbetering van leefbaarheid net zo belangrijk. Wij helpen daarom ook de bakker en de slager, want het is doodzonde als die verdwijnen.'

Geld strooien

Bij de Kredietunie Oost en Midden Groningen is het niet veel anders. Penningmeester Hein Hilarides: 'Wat we op de rekening hebben, houdt met 20.000 tot 30.000 euro wel op.' De circa vijftien kredietaanvragen zijn allemaal afgewezen.

'Dat had niks te maken met een onvoldoende gevulde kas, maar alles met de plannen zelf.

Sommige mensen denken dat we met geld strooien. Maar wij zijn uit op duurzame werkgelegenheid.'



Kruimels

Het is een zaak van de lange adem, denkt Van Suchtelen. 'Het zou wel lekker zijn wanneer we nu eens een ondernemer konden helpen met een krediet. Maar andere unies kwamen ook langzaam op gang. Kredietunie Eemsregio begon ook met een paar kruimels en heeft nu voor zeven ton aan leningen verstrekt. Wij gaan de boer op'

Vijf unies

De provincie telt inmiddels vijf kredietunies. Meer dan welke andere provincie dan ook. Niet al die fondsen zitten met hetzelfde probleem als Veenkoloniën en Oostermoer, zoals uit de cijfers van Kredietunie Eemsregio al blijkt.

Bij het collega-fonds Kredietunie Groningen verloopt zowel de instroom van geld, als het uitlenen vlot, zegt voorzitter Robert Wielinga. 'Ondernemers hebben nu acht ton ingelegd. Bij iedere euro die wij uitlenen, leggen Provincie of de Economic Board extra geld bij.'



Innovatief

Kredietunie Groningen, gestart in 2014, heeft nu tien plannen gefinancierd, gemiddeld 100.000 euro per plan dus. 'Wij ervaren geen enkel probleem', zegt de voorzitter van het fonds dat vooral geld leent aan activiteiten met een innovatief karakter.

Ook de Kredietunie Westerkwartier zegt dat het ophalen van geld geen punt is. Sinds de start in februari telt het fonds dertig leden die samen bijna een kwart miljoen hebben toegezegd. Voorzitter Ronald Seinen: 'De provincie verdubbelt elke euro die we uitlenen. We hebben dus een half miljoen euro om uit te lenen'.

Niet financierbaar



Moeilijker is het om geschikte plannen te vinden voor het geld, signaleert Seinen. Van de negen aanvragen die de Kredietunie Westerkwartier kreeg, is één toegekend, twee zijn nog in behandeling en zes kregen het stempel 'niet financierbaar plan'.

PR-campagne

'We moeten aan de bekendheid en de beleving van kredietunies werken', zegt Seinen. 'Het is nog niet duidelijk genoeg wat een kredietunie is en kan betekenen.' Om daar verandering in te brengen beginnen de vijf unies een pr-campagne, met onder meer een gezamenlijke website.

Dat Groningen relatief veel fondsen telt, komt zeker ook door het beleid van de provincie. Die verdubbelt in vele gevallen het bedrag dat een kredietunie uitleent. 'Andere provincies doen dat niet', aldus Seinen.

