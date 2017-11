Spoeddebat over boren naar aardwarmte onder Stad

Er komt een spoeddebat over de affaire WarmteStad. Coalitiepartijen PvdA en VVD in de gemeenteraad van Groningen hebben die aangevraagd voor komende woensdag.

Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) al in vroegtijdig stadium kritiek op en zorgen over het aardwarmteproject had geuit. Dat ging onder meer over de bevingsgevaren van de winning van het water uit de grond. Volgens het SodM was er slechts 12,25 procent kans dat het winnen van aardwarmte veilig zou zijn.

Risico's half jaar genegeerd

In ieder geval moest er vóór verdere investeringen al een risico-analyse worden uitgevoerd om te kijken of het veilig was. Dat schreef het SodM al in maart aan de gemeente en WarmteStad.

De gemeente onder aanvoering van GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen negeerde die waarschuwingen echter en ging door met het project. Pas in oktober, na zes miljoen euro aan investeringen, werd het project afgeblazen.

Coalitiepartijen

Opmerkelijk is dat de VVD en de PvdA, twee partijen die in de coalitie zitten met GroenLinks, nu een spoeddebat hebben aangevraagd. Zij willen onder meer van de wethouder weten waarom hij de raad niet eerder heeft geïnformeerd over de waarschuwingen van het Staatstoezicht.

