Hoofdrolspeler Oosterparkwijkrellen is pisnijdig op Andere Tijden

'Andere Tijden doet aan geschiedvervalsing. En daarbij heeft de destijds opgestapte burgemeester Hans Ouwerkerk een belangrijke vinger in de pap.'

Sjon Lammerts is nijdig. Pisnijdig. Het geschiedenisprogramma Andere Tijden van NTR en VPRO staat op 16 december uitgebreid stil bij de Oosterparkwijkrellen in Stad van twintig jaar geleden en alles wat daar achterweg kwam.

Ter voorbereiding is uitvoerig gesproken met de hoofdrolspelers van destijds: Lammerts en de 'moeder van de Oosterpark' Annie Tak.

Hotemetoot

Vorige week kreeg Lammerts te horen dat in de uiteindelijke uitzending alleen de vroegere burgemeester Ouwerkerk aan het woord komt. 'De slachtoffers worden feitelijk ook nu weer aan de kant gezet door een hotemetoot', vindt Lammerts.

Volgens programmamaker Femke Veltman is er 'absoluut geen sprake van' dat Ouwerkerk inspraak heeft gehad in de uitzending, zoals Lammerts suggereert.

Inktzwarte avond

Eerst terug naar die inktzwarte avond van 30 december 1997 in volkswijk Oosterpark. Het is dan al een paar dagen onrustig. Het dan nog SP-Statenlid en bewoner van de wijk Sjon Lammerts waarschuwt in de media: 'Dit gaat uit de hand lopen. De politie moet optreden.'

Zijn noodsignaal wordt genegeerd. Met alle gevolgen van dien. De avond voor de jaarwisseling breken heftige rellen uit in de buurt.

Woning doelwit

Met de woning van Lammerts als doelwit. Zijn ramen worden ingegooid; zijn huis en dat van een buurtgenoot worden geplunderd. Lammerts en zijn gezin weten nog net de op hol geslagen massa te ontvluchten.

De politie is – ondanks de waarschuwing van Lammerts vooraf – in geen velden of wegen te bekennen. En ook burgemeester Ouwerkerk geeft volgens de gedupeerden niet thuis.

Geheim rapport

Een week later brengt RTV Noord het geheime rapport Bakkenist naar buiten. Daaruit blijkt dat de verhoudingen binnen de zogenoemde driehoek in Groningen – burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie – volledig verziekt zijn.

De combinatie van die onthulling met de nasleep van de Oosterparkwijkrellen wordt een handvol Groningse bestuurders fataal. Korpschef Jan Veenstra stapt als eerste op en kondigt zijn vertrek aan in een rechtstreekse uitzending van TV Noord. Daarna volgen kopstukken van justitie en ook staatssecretaris Winnie Sorgdrager komt in het nauw.

Tumultueuze raadsvergadering

Als laatste verdwijnt Ouwerkerk van het toneel. In een tumultueuze raadsvergadering krijgt hij niet de gevraagde ruime steun van de raad. Hij stapt direct op.

Andere Tijden kijkt twintig jaar later terug op die roerige periode. Met alleen Hans Ouwerkerk. En dat maakt Lammerts hels.

Littekens

'De littekens zijn gebleven. Twintig jaar na dato word ik weer geconfronteerd met de arrogantie van Ouwerkerk, die anno nu denkt te bepalen wat er op de landelijke televisie komt. Dat hebben Groningen, de Oosterparkwijk en ik als direct betrokkene niet verdiend.'

Volgens de redactie van Andere Tijden was het aanvankelijk wel de bedoeling om een uitzending over de Oosterparkrellen te maken. Maar de opzet is tijdens de voorbereidingen gewijzigd.

Bestuurscrisis

'Gaandeweg kwamen we erachter dat de rellen een onderdeel waren van een veel groter verhaal, dat begon met het uitlekken van het rapport Bakkenist. De Oosterparkrellen bleken niet de hoofdaanleiding te zijn. Voor ons was dat aanleiding om het accent te verleggen naar de val van een burgemeester. Dat is reden om alleen Ouwerkerk aan het woord te laten', licht programmaker Veltman toe.

Ze geeft toe dat de communicatie daarover met Lammerts niet goed is geweest. 'We hebben daar steken laten vallen. We hebben in juni uitgebreid gesproken met Lammerts en Annie Tak. We hadden veel eerder moeten uitleggen dat we de opzet hebben veranderd.'

Niet mee bemoeid

Hans Ouwerkerk zegt zich 'zeker niet' met de inhoud te hebben bemoeid. 'Sjon overschat mijn invloed. Uiteraard heb ik daar niets over te vertellen. Ik heb de uitzending inmiddels wel gezien en ben daar goed over te spreken.'

Lammerts heeft de uitzending nog niet gezien, maar gaat wel kijken: 'Ik wil het zeker zien. Het betreft een gebeurtenis die mij en mijn gezin diep in de ziel geraakt heeft. En feitelijk onze hele toekomst heeft bepaald.'

Voorvertoning

En dan, toch ietwat dreigend: 'Ik hoop dat de heer Ouwerkerk oppast met wat hij zegt, want anders heb ik nog iets in de la liggen. Die ga ik dan opentrekken en ik denk dat dan de zaak in een heel ander daglicht komt te staan.'

Op 8 december is er in het Groninger Forum een voorvertoning van Andere Tijden over de Oosterparkwijkrellen en dus vooral de Groningse bestuurscrisis.

