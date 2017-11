Delfzijl zet 'buddy-project' langer door

Het project van de gemeente Delfzijl, waarbij werkzoekenden worden verbonden met een mentor, een zogenoemde buddy, gaat vanwege het succes nog een jaar door.

Voor het project worden weer nieuwe mentoren gezocht.

Bijna allemaal een baan

Van de 23 deelnemers hebben er vier nog geen baan gevonden. In totaal vonden negen deelnemers van het project een baan, zes zitten nog in een sollicitatieprocedure en vier mensen hebben een zogenaamde werkervaringsplek.

De deelnemers varieerden van pas afgestudeerde hbo'ers tot alleenstaande moeders.

Partners

Het buddy-project wordt ondersteund door verschillende bedrijven, zoals Werkplein Fivelinga en bedrijvennetwerk SBE. 'Waar het vooral om gaat, is dat de ervaren ondernemer in gesprek is met iemand die nog het laatste duwtje nodig heeft om een baan te vinden.' legt wethouder Meindert Joostens uit.

Het aanmelden als begeleider of als bedrijf met werkplek kan via de website van de gemeente Delfzijl.