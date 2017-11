Campinghouder eist veiligsheidsmaatregelen bij zandwinningsplas

Hans Doorschodt van camping De Papaver in Sellingen eist veiligheidsmaatregelen van de provincie rond de zandwinnings- en recreatieplas in Sellingerbeetse. Zijn campinggasten maken gebruik van de plas en hij vreest ongelukken vanwege de gevaarlijke situatie rond de plas.

Daarom stond Doorschodt maandag bij de Raad State tegenover de provincie Groningen.

'Campinggasten hou je niet tegen met hekken', zegt Doorschodt.

Steile oevers

Volgens de campingeigenaar zijn de oevers van de plas gevaarlijk steil. Doorschodt eist dat de provincie Kremer Zand, die daar zand oppompt, tot de orde roept.

Gedeputeerde Staten zien daar geen reden voor. 'Op papier zal het allemaal wel kloppen maar de provincie loopt weg voor de realiteit', zei Doorschodt die met een advocaat naar de Raad van State stapte. Volgens de provincie voldoet de afwerking van de plas aan de afspraken.

Reanimatie

Wel heeft Kremer ooit dwangsommen gehad omdat niet volgens de vergunning was gewerkt. De dwangsommen zijn verjaard en het werkplan werd aangepast aan de feitelijke situatie.

In 2010 moest een jongetje gereanimeerd worden nadat hij te water was geraakt. Doorschodt schoot daarover maandag na de rechtszitting plotseling vol. 'Moet dat weer gebeuren', vroeg hij zich af. Uitspraak van de Raad van State volgt over enkele weken.

