Een horloge van hout, bedacht door Groningse studenten

Met zijn handgemaakte houten horloges haalde WoodWatch de top-tien van snelst groeiende Nederlandse webwinkels. De WoodWatch-oprichters sleepten ook nog een nominatie binnen voor de Sprout Top 25 under 25, de lijst voor succesvolle Nederlandse ondernemers jonger dan 25 jaar.

WoodWatch werd vier jaar geleden in Groningen opgericht door Daniël Salimian, Kevin van der Veer en Jeroen Westerbeek. 'Daniël en ik kennen elkaar al sinds de middelbare school en we waren ook huisgenoten tijdens onze studie', legt Kevin uit. 'We speelden altijd met het idee om samen een bedrijf te beginnen en toen houten zonnebrillen ineens heel populair werden, leek het ons heel vet om houten horloges te gaan verkopen.'

Het klikte

'Best grappig, ik kende Jeroen eigenlijk helemaal niet toen Daniël voorstelde om hem erbij te betrekken', vervolgt Kevin. 'Maar het klikte gewoon en binnen een week na onze eerste ontmoeting hadden we ons bij de KvK geregistreerd.'

Trees For All

De volgende stap was het vinden van een goede leverancier. 'Dat was best heel lastig', vond Kevin. 'We hebben natuurlijk hout van echt hoge kwaliteit nodig, en het meeste wat je online kunt vinden, voldoet gewoon niet. Vaak kun je de helft van de levering wel afschrijven. Daarnaast zijn negen van de tien bedrijven die zeggen leverancier te zijn, eigenlijk gewoon tussenpersonen.'

China

Na lang zoeken en via via, kwamen ze uit bij een leverancier in China. 'Ik ben daar in totaal zo'n vier keer heen gereisd, want het is belangrijk om het gewoon zelf te checken en de mensen daar te ontmoeten', aldus Kevin.

Bomen doneren

Duurzaamheid is enorm belangrijk voor het jonge bedrijf. 'Vanaf dag één hebben we al besloten om samen te werken met Trees For All, een Nederlandse stichting', legt Kevin uit. 'We doneren zelf het aantal bomen dat nodig is geweest voor de productie van onze houten horloges en we geven klanten zelf ook de optie om te doneren als ze op onze site bestellen.'

'Steeds meer van onze concurrenten doen hetzelfde, ook via dezelfde stichting', vervolgt hij. 'Vanuit zakelijk oogpunt zou je kunnen zeggen dat zoiets jammer is, omdat het wel iets is wat ons uniek maakt, maar eigenlijk is het gewoon heel gaaf. Hoe meer bedrijven het doen, hoe beter.'

Mobiel werken

Onlangs opende WoodWatch ook een kantoor in Rotterdam, waar de drie oprichters nu werken. 'We hebben nog wel onze klantenservice en logistiek in Groningen zitten, ook omdat we nog wel echt een band met de stad hebben', legt Kevin uit. 'Maar wij zitten nu in Rotterdam, overigens ook voor het eerst sinds onze oprichting dat we fysiek in dezelfde ruimte werken!' Hij lacht.

Afstuderen en reizen

'Tot vorig jaar waren Daniël en ik druk met afstuderen, hij in Rotterdam, ik in Groningen. En Jeroen was een jaar op wereldreis. Dus het was niet altijd even makkelijk om tijdens het afstuderen en reizen ook nog met je bedrijf bezig te zijn, maar het is ons wel gelukt, met heel goed plannen en communicatieplatformen als Slack', legt Kevin uit.

Internationale ambities

In 2016 begon de explosieve groei voor WoodWatch en krap een jaar later werd het bedrijf uitgeroepen tot één van de tien snelst groeiende Nederlandse webwinkels. De oprichters werden ook genomineerd voor de Top 25 under 25 van de website Sprout.

'Eén van de redenen van die snelle groei is de concentratie op landen als Duitsland en Frankrijk', aldus Kevin. 'Ongeveer 95 procent van wat we doen is online, dus het was eigenlijk een kwestie van website vertalen en regelgeving uitzoeken. Facebook, Google en Instagram waren ook echt heel handig voor de marketing, maar als ik het zo zeg, klinkt het makkelijker dan het was.' Hij lacht.

Gewoon proberen

'Voor veel bedrijven is uitbreiding naar het buitenland een grote stap. Wij dachten: laten we het gewoon proberen en dan zien we wel', vervolgt hij.

De plannen voor de internationale groei van WoodWatch houden niet op bij Frankrijk en Duitsland. 'Er valt nog veel te halen in Frankrijk, maar we zijn ook bezig om uit te breiden naar Scandinavië en naar buiten de EU, in landen als Canada, de VS en China.'

