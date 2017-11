Deel dit artikel:











Pekela kan vanaf woensdag weer over de Britanniabrug (Foto: H.Bos / Groningen in Beeld)

Pekelders kunnen woensdag weer over de Britanniaklap. De historische witte houten brug over het Pekelder Hoofddiep was jarenlang buiten gebruik omdat hij in zeer slechte staat verkeerde.

In juni is begonnen met het herstel van de brug die genoemd is naar kartonfabriek Britannia die daar bijna een eeuw was gehuisvest. Feestelijk geopend Na de Britanniaklap komen ook de Van Weringsklap en de Haansklap aan de beurt. De werkzaamheden van deze twee bruggen zijn eind volgend jaar klaar. Komende woensdag wordt de Britanniaklap feestelijk geopend door wethouder Jaap van Mannekes. Lees ook: - Britanniaklap siert eind dit jaar weer het Pekelderdiep

