Prijs voor bedrijf dat online speurt naar kinderporno

Het Groningse bedrijf Web-IQ heeft een prijs gekregen voor een programmaatje dat de verborgen delen van het internet afstruint op zoek naar kinderporno en andere misdaad en de mogelijke daders.

Rechercheurs in binnen- en buitenland gebruiken die techniek. Web-IQ ontving maandag de Mr. Gonsalvesprijs voor de Voyager, een zogeheten web crawler. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid reikte de onderscheiding uit. Web-IQ versloeg twee andere genomineerden.

Aanpak cybercrime

De Gonsalvesprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die betrokken is bij een project dat een 'vernieuwende bijdrage levert aan de rechtshandhaving'. Dit jaar stond de prijs in het teken van de aanpak van cybercrime.

Vernoemd

De prijs is vernoemd naar Rolph Gonsalves (1932-2002), voormalig vicevoorzitter van het college van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie.

Onder de eerdere winnaars van de prijs zijn een project tegen radicalisering in Den Haag, sms-alerts, een project om de Wallen in Amsterdam op te schonen en de Mobiele Eenheid.

Lees ook:

- Grieks bedrijf investeert in Groningse IT-onderneming